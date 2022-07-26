Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в нападении на женщину около банка в Краснодаре

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ограбление произошло 21 июля на улице Селезнева. Нападавшие, угрожая женщине ножом и электрошокером, забрали у нее 2,7 млн рублей.

Во время нападения пострадавшая получила ушибы и порезы рук. Забрав деньги, злоумышленники скрылись, а затем уехали из города на такси. Сотрудники уголовного розыска смогли отследить путь машины и установить личности подозреваемых.

Одного из них задержали на посту ДПС «Кущевский». Второго злоумышленника задержали в станице Елизаветинской. Он был в гостях у знакомой. У подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли около 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. За разбой мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 21 июля в разгар рабочего дня на женщину напали возле банка. Ее ударили по голове, пострадавшая упала и начала кричать. Грабители выхватили сумку, в которой были 2,7 млн рублей.