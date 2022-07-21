Полиция Краснодара разыскивает грабителя, напавшего на женщину возле банка
Происшествия
21.07.2022 19:45
Вооруженное ограбление произошло днем 21 июля на улице Селезнева. Грабитель забрал у женщины сумку, в которой находилось около 2,7 млн рублей.
По предварительным данным, неизвестный мужчина, угрожая ножом и электрошокером, похитил у местной жительницы крупную сумму денег. Ножом он нанес женщине несколько порезов рук и скрылся на автомобиле.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие совершенного разбойного нападения. Устанавливается личность и местонахождение злоумышленника», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в разгар рабочего дня на женщину напали возле банка и отобрали 2,7 млн рублей.
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