Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре в начале декабря отловят бродячих собак

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-nachale-dekabrya-otlovyat-brodyachih-sobak
В Краснодаре в начале декабря отловят бродячих собак
Фото freepik.com

Плановый отлов проведут с 1 по 12 декабря в разных районах краевого центра. Об этом сообщили в МБУ «Управление по обращению с животными».

Бродячих собак будут отлавливать в станице Елизаветинской, поселках Знаменском, Новознаменском, Колосистом, микрорайонах Центральном, Славянском и Энке.

«Просим жителей внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул в этот период», — сообщили в Telegram-канале муниципального приюта для собак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние две недели от укусов бродячих собак в микрорайоне Черемушки в Краснодаре пострадали два мальчика (11 и 12 лет) и две девочки (12 и 14 лет). Животные нападали на детей, идущих на уроки. Нападение собаки на одного мальчика попало на видео. Врачи назначили ему антибиотики и курс прививок от бешенства.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях