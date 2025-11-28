В Краснодаре в начале декабря отловят бродячих собак

Плановый отлов проведут с 1 по 12 декабря в разных районах краевого центра. Об этом сообщили в МБУ «Управление по обращению с животными».

Бродячих собак будут отлавливать в станице Елизаветинской, поселках Знаменском, Новознаменском, Колосистом, микрорайонах Центральном, Славянском и Энке.

«Просим жителей внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул в этот период», — сообщили в Telegram-канале муниципального приюта для собак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние две недели от укусов бродячих собак в микрорайоне Черемушки в Краснодаре пострадали два мальчика (11 и 12 лет) и две девочки (12 и 14 лет). Животные нападали на детей, идущих на уроки. Нападение собаки на одного мальчика попало на видео. Врачи назначили ему антибиотики и курс прививок от бешенства.

