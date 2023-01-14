В Краснодаре устранили аварию, которая оставила без света жителей поселка Знаменского

В поселке Знаменском 14 января около 17:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии. В 22:23 в ЕДДС Краснодара сообщили, что энергосети удалось починить.

Без света и тепла в поселке Знаменском оставались жители улиц Гагарина, Крайней, Ольховой, Зоологической, Гагарина, Сосновой и других.

«Авария устранена. Все потребители запитаны», — говорится в сообщении ЕДДС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жалобу на постоянные отключения электричества жители поселка Знаменского опубликовали в соцсетях. По их словам, проблемы с электричеством, а из-за этого и с теплом наблюдаются уже третий год во время холодов. В МЦУ Краснодара объяснили, что подстанции, питающие садовые товарищества, не справляются из-за активного прироста жителей. По факту жалоб краснодарцев СК Кубани начал проверку.