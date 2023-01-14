Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре устранили аварию, которая оставила без света жителей поселка Знаменского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustranili-avariyu-kotoraya-ostavila-bez-sveta-zhitelej-poselka-znamenskogo
В Краснодаре устранили аварию, которая оставила без света жителей поселка Знаменского
Фото Burak K, pexels.com

В поселке Знаменском 14 января около 17:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии. В 22:23 в ЕДДС Краснодара сообщили, что энергосети удалось починить.

Без света и тепла в поселке Знаменском оставались жители улиц Гагарина, Крайней, Ольховой, Зоологической, Гагарина, Сосновой и других.

«Авария устранена. Все потребители запитаны», — говорится в сообщении ЕДДС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жалобу на постоянные отключения электричества жители поселка Знаменского опубликовали в соцсетях. По их словам, проблемы с электричеством, а из-за этого и с теплом наблюдаются уже третий год во время холодов. В МЦУ Краснодара объяснили, что подстанции, питающие садовые товарищества, не справляются из-за активного прироста жителей. По факту жалоб краснодарцев СК Кубани начал проверку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
Мэрия Анапы в Верховном суде настаивает на запрете строительства ЖК на месте винзавода
Мэрия Анапы в Верховном суде настаивает на запрете строительства ЖК на месте винзавода
В Динском районе под лед провалился 13-летний мальчик, он погиб
В Динском районе под лед провалился 13-летний мальчик, он погиб
Провалившуюся под лед 11-летнюю девочку спасли на Затоне в Краснодаре
Провалившуюся под лед 11-летнюю девочку спасли на Затоне в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
  3. Весной под Новороссийском откроется новое кладбище
  4. На Кубани клиент разбил лобовое стекло такси из-за отказа девушки-водителя везти его в грязной одежде
  5. Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
  6. Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях