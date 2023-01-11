Трое суток без света и тепла: жители поселка Знаменского под Краснодаром записали обращение к властям

Обращение к администрации города и края с жалобой на отключение электричества, которым отапливаются дома, жители поселка Знаменского опубликовали в соцсетях 11 января.

Они рассказали, что проблемы с электричеством наблюдаются уже третий год во время холодов. Инстанции, в которые обращались жители, на их просьбы не реагируют. Также люди пожаловались на проблемы с подключением к газу.

В МЦУ Краснодара объяснили, что подстанции, обеспечивающие электричеством эти садовые товарищества, не справляются из-за активного прироста жителей.

«В прошлом году силами правления СНТ мощности были увеличены, но этого оказалось недостаточно. 10 января правление СНТ совместно с ПАО «Россети Кубань» выполнили замену оборудования на потребительских подстанциях, и постепенно электричество вернулось в дома. На сегодняшний день все потребители обеспечены теплом и электроэнергией», — сообщает МЦУ Краснодара.

По поводу газификации этих СНТ в МЦУ сообщили, что вблизи них имеется газораспределительный пункт, который построили за счет средств собственников СНТ «Знаменский». Собственники, заключившие договор на присоединение к газораспределительным сетям, могут обратиться в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», если условия не выполняются, по телефону: 8(861) 212-84-25. Для заключения договора можно обратиться в АО «Краснодаргоргаз» по номеру: 8 (861) 992-04-04.

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