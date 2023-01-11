Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Четыре улицы в центре Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-ulitsy-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-vody-iz-za-proryva-truby
Четыре улицы в центре Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении холодного водоснабжения в центре Краснодара сообщили 11 января в 12:57.

В настоящее время без воды остаются жители домов на улицах Механической, Колхозной, 40 лет Победы и Юннатов.

Причиной стал порыв подземного трубопровода диаметром 200 мм на улице Курчатова, 2. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Более 6,3 тыс. вопросов пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  3. В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт
  4. Направила на себя пистолет: СК проверяет обстоятельства гибели девушки в Крымском районе
  5. Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
  6. Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях