Четыре улицы в центре Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы
Общество
11.01.2023 13:04
Об аварийном отключении холодного водоснабжения в центре Краснодара сообщили 11 января в 12:57.
В настоящее время без воды остаются жители домов на улицах Механической, Колхозной, 40 лет Победы и Юннатов.
Причиной стал порыв подземного трубопровода диаметром 200 мм на улице Курчатова, 2. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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