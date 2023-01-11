Четыре улицы в центре Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы

Об аварийном отключении холодного водоснабжения в центре Краснодара сообщили 11 января в 12:57.

В настоящее время без воды остаются жители домов на улицах Механической, Колхозной, 40 лет Победы и Юннатов.

Причиной стал порыв подземного трубопровода диаметром 200 мм на улице Курчатова, 2. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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