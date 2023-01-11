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Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershen-remont-krupnogo-proryva-na-magistralnom-vodovode-v-sochi
Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
Фото t.me/wcups

Коммунальную аварию, на сутки оставившую без воды обширные территории Центрального и Хостинского районов, ликвидировали утром 11 января.

В общей сложности специалисты заменили порядка 3 м аварийного трубопровода. В настоящее время работу оборудования местных насосных станций вывели на штатные показатели и начали наполнение системы.

Окончательно стабилизовать подачу воды планируют в течение суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Для жителей районов, находящихся в зоне отключения, организован подвоз воды. Места дислокации автоцистерн меняются в соответствии с заявками. Оставить их можно по телефону: 8(8622) 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе обследования сетей 9 января специалисты выявили серьезный прорыв магистрального водовода на улице Пластунской.

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