Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
Общество
11.01.2023 07:17
Коммунальную аварию, на сутки оставившую без воды обширные территории Центрального и Хостинского районов, ликвидировали утром 11 января.
В общей сложности специалисты заменили порядка 3 м аварийного трубопровода. В настоящее время работу оборудования местных насосных станций вывели на штатные показатели и начали наполнение системы.
Окончательно стабилизовать подачу воды планируют в течение суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Для жителей районов, находящихся в зоне отключения, организован подвоз воды. Места дислокации автоцистерн меняются в соответствии с заявками. Оставить их можно по телефону: 8(8622) 444-05-05.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе обследования сетей 9 января специалисты выявили серьезный прорыв магистрального водовода на улице Пластунской.
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