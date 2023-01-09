Сутки без воды проведут жители двух районов Сочи

В ходе обследования сетей 9 января специалисты выявили серьезный прорыв магистрального водовода на улице Пластунской. Этот водовод обеспечивает ресурсом значительные территории Центрального и часть Хостинского районов курорта.

Ремонт предстоит вести в крайне стесненных обстоятельствах из-за активного автодвижения и близости пешеходных зон. В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия. Начать восстановительные работы планируют 10 января в 9:00. Для их проведения будет необходимо остановить местные насосные станции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

На время ремонта водовода с перебоями водоснабжения столкнутся жители домов на улицах Макаренко, Абрикосовой, Вишневой, переулка Вишневого, улиц Олимпийской, Голенева, 60 лет ВЛКСМ, Пластунской, Транспортной, Шаумяна, Абовяна, Титова, Невской. Также Параллельной, Волгоградской, Докучаева, Альпийской, переулка Грузинского, Одесской, Чебрикова, Туапсинской, переулка Трунова, Дагомысской, Тоннельной, СНТ «Оазис». Кроме того, воды не будет на улицах Молодогвардейской, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Пятигорской, Земнухова и Тюленина.

Жителей улиц, попадающих в зону отключения, просят сделать максимально возможные запасы воды. Также организуют подвоз воды. Места дислокации автоцистерн будут меняться в соответствии с заявками. Оставить их можно по телефону 444-05-05.

Сообщается, что котельные будут обеспечиваться ресурсом по иным схемам. Отопление жилых районов и соцобъектов сохранится в полном объеме.

Завершить ремонт планируют в течение дня 10 января. Окончательно стабилизировать подачу воды рассчитывают в течение суток 11 января.

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