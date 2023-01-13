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В Краснодаре СК начал проверку после жалобы жителей поселка Знаменского на нарушение энергоснабжения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sk-nachal-proverku-posle-zhaloby-zhitelej-poselka-znamenskogo-na-narushenie-energosnabzheniya
В Краснодаре СК начал проверку после жалобы жителей поселка Знаменского на нарушение энергоснабжения
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О перебоях в поставках электроэнергии в поселке Знаменский следователям СКР стало известно из сообщений СМИ.

Согласно опубликованной информации, в поселок Знаменский на протяжении нескольких дней электричество поставляется с перебоями. Так как электроэнергия является единственным источником отопления, жители замерзают в своих домах. Обращения в различные инстанции не изменили ситуацию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В следственном отделе по Карасунскому округу Краснодара организовали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг населению по предоставлению электроэнергии. В поселок выехали следователи, чтобы пообщаться с жителями и проверить информацию. Вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций проведут необходимые замеры. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обращение к администрации города и края с жалобой на отключение электричества, при помощи которого отапливаются дома, жители поселка Знаменского опубликовали в соцсетях 11 января. По их словам, проблемы с электричеством наблюдаются уже третий год во время холодов. В МЦУ Краснодара объяснили, что подстанции, обеспечивающие электричеством эти садовые товарищества, не справляются из-за активного прироста жителей.

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