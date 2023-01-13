В Краснодаре СК начал проверку после жалобы жителей поселка Знаменского на нарушение энергоснабжения

О перебоях в поставках электроэнергии в поселке Знаменский следователям СКР стало известно из сообщений СМИ.

Согласно опубликованной информации, в поселок Знаменский на протяжении нескольких дней электричество поставляется с перебоями. Так как электроэнергия является единственным источником отопления, жители замерзают в своих домах. Обращения в различные инстанции не изменили ситуацию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В следственном отделе по Карасунскому округу Краснодара организовали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг населению по предоставлению электроэнергии. В поселок выехали следователи, чтобы пообщаться с жителями и проверить информацию. Вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций проведут необходимые замеры. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обращение к администрации города и края с жалобой на отключение электричества, при помощи которого отапливаются дома, жители поселка Знаменского опубликовали в соцсетях 11 января. По их словам, проблемы с электричеством наблюдаются уже третий год во время холодов. В МЦУ Краснодара объяснили, что подстанции, обеспечивающие электричеством эти садовые товарищества, не справляются из-за активного прироста жителей.