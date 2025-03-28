В Краснодаре сделают новую остановку в Губернском из-за смены маршрута автобусов

Ранее стало известно, что автобусы № 3, 4 и 11 с 30 марта начнут курсировать по улице Константиновской вместо улицы Героев-Разведчиков и улицы Героя Яцкова.

Жители микрорайона Губернский не поняли причин изменения маршрута и начали возмущаться в социальных сетях. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали, что новый маршрут специально проложили рядом со старой конечной остановкой «Улица Николая Шевелева».

«Для транспортной доступности района мы сделали остановку «сквер «Сердце Губернского», которая в 2-3 минутах ходьбы от остановки «Улица Николая Шевелева», — уточнили в дептрансе.

Также специалисты будут следить за наполняемостью автобусов. Если число пассажиров на рейсах увеличится, то расписание скорректируют или добавят дополнительные рейсы, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,в Краснодаре с 30 марта продлят маршруты трех автобусов в Губернском микрорайоне. Они начнут ходить по новой дороге на улице Константиновской в Губернском микрорайоне. Так, с 30 марта продлят маршруты автобусов № 3 «Микрорайон Губернский — автовокзал «Южный», № 4 «Микрорайон Губернский — гипермаркет «Лента» (ул. Западный Обход)» и № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон Губернский».

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