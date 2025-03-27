В Краснодаре с 30 марта продлят маршруты трех автобусов в Губернском микрорайоне

Три автобуса начнут ходить по новой дороге на улице Константиновской в Губернском микрорайоне.

Так, с 30 марта продлят маршруты автобусов № 3 «Микрорайон Губернский — автовокзал «Южный», № 4 «Микрорайон Губернский — гипермаркет «Лента» (ул. Западный Обход)» и № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон Губернский».

Ранее они ходили по улице Героев-Разведчиков, затем сворачивали с нее на улицу Героя Яцкова и заканчивали свой путь на конечной остановке «ул. им. Героя Шевелева». Теперь для удобства жителей микрорайона с улицы Героя Яцкова автобусы будут выезжать на новую дорогу по Константиновской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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