В Краснодаре с 1 апреля продлят маршрут автобуса № 20

Такое решение приняли по просьбам жителей краевой столицы.

Маршрут автобуса № 20, курсирующего между Западным обходом и поселком Плодородным, продлят по улице Ивана Беличенко. Общественный транспорт будет ходить до конечной остановки на улице Константина Гондаря.

Новая схема движения начнет действовать с 1 апреля, сообщает департамент транспорта Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре продлят маршрут двух троллейбусов в Прикубанском округе. В районе улицы Восточно-Кругликовской с 27 марта изменится схема движения двух маршрутов общественного электротранспорта.

Троллейбусы №15 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1 — ул. Домбайская» и № 21 «Бальнеолечебница — ул. Домбайская» будут ходить по улице Домбайской до Вологодской. Изменения в схему движения внесли по просьбам жителей города.

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