В Краснодаре продлят маршрут двух троллейбусов в Прикубанском округе

В Прикубанском округе краевой столице с 27 марта изменится схема движения двух маршрутов общественного электротранспорта.

Троллейбусы №15 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1 — ул. Домбайская» и № 21 «Бальнеолечебница — ул. Домбайская» будут ходить по улице Домбайской до улицы Вологодской.

Изменения в схему движения внесли по просьбам жителей города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в июне запустят автобус из Москвы в Геленджик, Новороссийск и Анапу. Сезонный автобусный маршрут между столицей страны и Черноморским побережьем Краснодарского края будет курсировать с 11 июня июня по 20 сентября.

Автобус Москва — Геленджик будет ежедневно в 10:00 отправляться со станции «Новоясеневская». На маршруте он будет делать остановки в Анапе, Новороссийске и Кабардинке. Билеты на сезонный автобус уже поступили в продажу. Стоимость проезда из Москвы до Черноморского побережья — 6,5 тыс. рублей.

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