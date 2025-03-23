В июне запустят автобус из Москвы в Геленджик, Новороссийск и Анапу

Сезонный автобусный маршрут между столицей страны и Черноморским побережьем Краснодарского края будет курсировать с 11 июня июня по 20 сентября.

Автобус Москва — Геленджик будет ежедневно в 10:00 отправляться со станции «Новоясеневская». На маршруте он будет делать остановки в Анапе, Новороссийске и Кабардинке.

Билеты на сезонный автобус уже поступили в продажу. Стоимость проезда из Москвы до Черноморского побережья — 6,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АММТ.

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Запустят новые маршруты: двухэтажный поезд №250/249 Москва — Новороссийск, составы №401/402 Анапа — Адлер и №572/571 Махачкала — Адлер. Кроме того, заменили одноэтажные составы на двухэтажные на следующих направлениях: №156/155 и №152/151 Москва — Анапа, а также №271/272 Самара — Анапа.

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