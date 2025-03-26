В Краснодаре провели совещание по борьбе с нарушениями СИМ и каршеринга

На совещание пригласили сотрудников различных ведомств Краснодарского края. На Кубани количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности в последнее время увеличилось на 65%.

На мероприятии отметили, что главная цель сейчас — обезопасить детей, сохранить им жизнь и показать, что управление транспортом — большая ответственность.

«В первую очередь, мы хотим усовершенствовать процесс обучения несовершеннолетних навыкам безопасного участия в процессе движения. Для них в разных формах будут доведены темы по использованию электросамокатов и средств индивидуальной мобильности», — сообщила начальник Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГАИ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Участники совещания детально обсудили программу информационно-пропагандисткой кампании. Она направлена на вовлечение детей в изучение правил ПДД. Ее планируют проводить с апреля по ноябрь 2025 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за 2024 год в регионе число аварий с участием СИМ выросло на 65% — их было около 200, а годом ранее — чуть больше 120.

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