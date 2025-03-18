Специалист объяснил, при каких условиях возможна совместная поездка на самокате

Согласно правилам дорожного движения, ездить на электросамокате может только один человек. Однако есть те, кто катаются на них вдвоем и даже втроем отметил старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

По его словам, подобное нарушение может привести к ухудшению стабильности и управляемости электросамоката, быстрому износу тормозной системы.

«В результате тормоза могут не справиться, особенно при резком торможении. Кроме того, при поездке вдвоем самокату необходимо больше пространства для маневра, что затрудняет движение в городских условиях с высоким трафиком или при поездке по тротуару, где идут люди. Такая поездка всегда повышенный риск падения и травм для водителя, пассажира и пешеходов вокруг», — добавил специалист.

Совместная поездка на электросамокате возможно исключительно в том случае, если этот транспорт изначально был спроектирован для двух человек, а также имеет соответствующие средства безопасности. При этом ездить на нем можно на закрытой и безопасной территории, где нет интенсивного движения, уточнил Ковалев.

Он также напомнил, что максимальная допустимая скорость передвижения на электротранспорте — 25 км/ч. Превышая ее, есть риск в случае аварии получить или нанести кому-либо травму, потому нарушать это правило не стоит.

Кроме того, чтобы езда на этом виде транспорта была еще более безопасной, перед поездкой стоит проверять его исправность, а при поездке — использовать защитные накладки на колени и локти, а также шлем. А при движении по тротуарам и пешеходным переходам нужно быть предельно осторожным, особенно, если вокруг много пешеходом, подчеркнул Денис Ковалев в беседе с RT.

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