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Специалист объяснил, при каких условиях возможна совместная поездка на самокате

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialist-obyasnil-pri-kakih-usloviyah-vozmozhna-sovmestnaya-poezdka-na-samokate
Специалист объяснил, при каких условиях возможна совместная поездка на самокате
Фото unsplash.com

Согласно правилам дорожного движения, ездить на электросамокате может только один человек. Однако есть те, кто катаются на них вдвоем и даже втроем отметил  старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

По его словам, подобное нарушение может привести к ухудшению стабильности и управляемости электросамоката, быстрому износу тормозной системы.

«В результате тормоза могут не справиться, особенно при резком торможении. Кроме того, при поездке вдвоем самокату необходимо больше пространства для маневра, что затрудняет движение в городских условиях с высоким трафиком или при поездке по тротуару, где идут люди. Такая поездка всегда повышенный риск падения и травм для водителя, пассажира и пешеходов вокруг», — добавил специалист.

Совместная поездка на электросамокате возможно исключительно в том случае, если этот транспорт изначально был спроектирован для двух человек, а также имеет соответствующие средства безопасности. При этом ездить на нем можно на закрытой и безопасной территории, где нет интенсивного движения, уточнил Ковалев.

Он также напомнил, что максимальная допустимая скорость передвижения на электротранспорте — 25 км/ч. Превышая ее, есть риск в случае аварии получить или нанести кому-либо травму, потому нарушать это правило не стоит.

Кроме того, чтобы езда на этом виде транспорта была еще более безопасной, перед поездкой стоит проверять его исправность, а при поездке — использовать защитные накладки на колени и локти, а также шлем. А при движении по тротуарам и пешеходным переходам нужно быть предельно осторожным, особенно, если вокруг много пешеходом, подчеркнул Денис Ковалев в беседе с RT.

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