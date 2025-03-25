За 2024 год число аварий с участием СИМ выросло на 65% на Кубани

С наступлением весны на дорогах стало появляться все больше электросамокатов. Растет вместе с этим и число ДТП. Только за прошлый год число аварий с участием СИМ на Кубани выросло на 65%.

«Движение автомобилей на пересечении трасс на Дзержинского и Западный обход активное. Каждую минуту здесь движутся десятки машин. Но даже такой оживленный трафик не остановил троих самокатчиков от выезда на пятиполосную дорогу и шокировать других водителей своими маневрами. Так, один из пользователей СИМ подрезал иномарку. Сам остался целым, в отличие от синего авто. Водитель автомобиля неожиданно свернул влево, после чего столкнулся с попутно двигающейся машиной, которая вдобавок врезалась еще и в ограждение. Самокатчики решили в дальнейших разбирательствах участвовать не стали и уехали», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

Эта авария вызывает много вопросов. Одни считают, что водители столкнулись по своей невнимательности, другие, что аварию спровоцировали самокатчики, которые катались в неположенном для них месте. Автоюристы отметили, что пользователи СИМ не имеют права выезжать на проезжую часть. Это не только нарушение ПДД, но и опасность для жизни.

«Если самокатчик нарушил ПДД, и из-за него произошла авария, он несет ответственность за ущерб и вред здоровью других людей. Если же он при этом еще и скрылся с места ДТП, то его обязательно найдут по камерам видеонаблюдения или показаниям свидетеля. В таком случае его ждет административное наказание за сокрытие с места ДТП», — объяснил автоюрист Григорий Колпаков.

За последний год количество аварий с самокатами резко выросло. Если в 2024 году ДТП с СИМ было около 200, то годом ранее показатель был чуть больше 120. В результате подобных дорожных происшествий девять человек погибли. Специалисты объясняли, что на рост печальной статистики влияют: отсутствие инфраструктуры для СИМ, нарушение мер безопасности и несоблюдение ПДД.

Как только потеплело, на улицах стало в разы больше электросамокатов, моноколес и прочих СИМ. Если для одних это быстрый способ передвижения, то для других — опасное развлечение, из-за которого могут пострадать люди.

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