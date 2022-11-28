В Краснодаре произошла третья за день энергоавария, без света остались 10 улиц в Западном округе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 28 ноября в Западном округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «Ц-4» и 10 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Ленина, Братьев Игнатовых, Фрунзе, Чапаева, Чкалова, Карасунской, Горького, Кирова, Октябрьской, Пашковской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 28 ноября энергоаварии произошли в Западном и Прикубанском округах Краснодара.