В Краснодаре произошла третья за день энергоавария, без света остались 10 улиц в Западном округе
Происшествия
28.11.2022 16:03
Аварийное отключение электроэнергии произошло 28 ноября в Западном округе.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «Ц-4» и 10 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Ленина, Братьев Игнатовых, Фрунзе, Чапаева, Чкалова, Карасунской, Горького, Кирова, Октябрьской, Пашковской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 28 ноября энергоаварии произошли в Западном и Прикубанском округах Краснодара.
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