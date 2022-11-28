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В Краснодаре произошла третья за день энергоавария, без света остались 10 улиц в Западном округе

Происшествия
28.11.2022 16:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-tretya-za-den-energoavariya-bez-sveta-ostalis-10-ulits-v-zapadnom-okruge
В Краснодаре произошла третья за день энергоавария, без света остались 10 улиц в Западном округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 28 ноября в Западном округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «Ц-4» и 10 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Ленина, Братьев Игнатовых, Фрунзе, Чапаева, Чкалова, Карасунской, Горького, Кирова, Октябрьской, Пашковской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 28 ноября энергоаварии произошли в Западном и Прикубанском округах Краснодара.

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