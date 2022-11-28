В Краснодаре произошла еще одна энергоавария, без света остались 12 улиц в Западном округе
Общество
28.11.2022 11:29
Аварийное отключение электроэнергии произошло 28 ноября в Западном округе.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «Ц-9» и 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Головатого, Красной, Длинной, Рашпилевской, Горького, Кирова, Октябрьской, Пашковской, Кубанонабережной, Ленина, Фрунзе, Чапаева.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 6 улиц в Прикубанском округе остались без электричества из-за энергоаварии.
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