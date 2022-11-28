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В Краснодаре произошла еще одна энергоавария, без света остались 12 улиц в Западном округе

Общество
28.11.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-eshhe-odna-energoavariya-bez-sveta-ostalis-12-ulits-v-zapadnom-okruge
В Краснодаре произошла еще одна энергоавария, без света остались 12 улиц в Западном округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 28 ноября в Западном округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «Ц-9» и 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Головатого, Красной, Длинной, Рашпилевской, Горького, Кирова, Октябрьской, Пашковской, Кубанонабережной, Ленина, Фрунзе, Чапаева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 6 улиц в Прикубанском округе остались без электричества из-за энергоаварии.

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