В Краснодаре произошла еще одна энергоавария, без света остались 12 улиц в Западном округе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 28 ноября в Западном округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «Ц-9» и 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Головатого, Красной, Длинной, Рашпилевской, Горького, Кирова, Октябрьской, Пашковской, Кубанонабережной, Ленина, Фрунзе, Чапаева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 6 улиц в Прикубанском округе остались без электричества из-за энергоаварии.