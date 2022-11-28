В Краснодаре 6 улиц в Прикубанском округе остались без электричества из-за энергоаварии
Общество
28.11.2022 10:02
Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе в ЕДДС сообщили 28 ноября в 9:50.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция ПС «Елизаветинская» ЕЛ-1 и 43 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в поселке Белозерном остались жители улиц Ипподромовской, Прекрасной, Казачат, Пребрежной, Советов, Рисовода.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС.
Читайте также: в Краснодаре из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций.
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