В Краснодаре из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций
Общество
27.11.2022 09:09
Отключение электроэнергии произошло 27 ноября в Прикубанском округе.
«Причина отключения – отключилась ПС «СВ-303-353» и 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы 40 лет Победы, Российская, 1 Мая, Весенняя и другие», — сообщили в ЕДДС.
На месте работает аварийная бригада. О времени восстановлена электроснабжения не сообщается.
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