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В Краснодаре из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций

Общество
27.11.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-setyah-otklyuchilis-12-podstantsij
В Краснодаре из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение электроэнергии произошло 27 ноября в Прикубанском округе.

«Причина отключения – отключилась ПС «СВ-303-353» и 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы 40 лет Победы, Российская, 1 Мая, Весенняя и другие», — сообщили в ЕДДС.

На месте работает аварийная бригада. О времени восстановлена электроснабжения не сообщается.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года потребление электроэнергии увеличилось на 5,6%.

 

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