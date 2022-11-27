В Краснодаре из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение электроэнергии произошло 27 ноября в Прикубанском округе.

«Причина отключения – отключилась ПС «СВ-303-353» и 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы 40 лет Победы, Российская, 1 Мая, Весенняя и другие», — сообщили в ЕДДС.

На месте работает аварийная бригада. О времени восстановлена электроснабжения не сообщается.

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