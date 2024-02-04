В Краснодаре продолжают ликвидировать подтопление в Музыкальном микрорайоне

По данным ЕДДС Краснодара, 4 февраля в связи с выпадением осадков и образованием подтоплений продолжается откачка ливневых вод на улице Мусоргского и в третьем Пригородном проезде.

Работает водооткачивающая техника. Проезд автотранспорта и пешеходный проход жителей обеспечены.

Жители города могут сообщить о подтоплениях по Единому номеру вызова экстренных служб – «112» и по телефону 214-33-36, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», со 2 февраля на улице Мусоргского работают две мотопомпы, один пожарный автомобиль и одна единица вакуумной техники. Режим повышенной готовности из-за опасности подъема уровня воды в реках объявили в Краснодарском крае. Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 6 февраля.