Водооткачивающая техника ликвидирует подтопления в Музыкальном микрорайоне
Общество
02.02.2024 14:37
Две мотопомпы, один пожарный автомобиль и одна единица вакуумной техники 2 февраля работают на улице Мусоргского.
Параллельно с ликвидацией подтоплений сотрудники «Росводоканал Краснодар» проводят с жителями разъяснительную беседу.
В дальнейшем, при выпадении сильных осадков, специалисты городских служб будут автоматически направлять одну единицу вакуумной техники и две мотопомпы для предотвращения и устранения подтоплений. Сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
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