Водооткачивающая техника ликвидирует подтопления в Музыкальном микрорайоне

Две мотопомпы, один пожарный автомобиль и одна единица вакуумной техники 2 февраля работают на улице Мусоргского.

Параллельно с ликвидацией подтоплений сотрудники «Росводоканал Краснодар» проводят с жителями разъяснительную беседу.

В дальнейшем, при выпадении сильных осадков, специалисты городских служб будут автоматически направлять одну единицу вакуумной техники и две мотопомпы для предотвращения и устранения подтоплений. Сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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