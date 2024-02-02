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Водооткачивающая техника ликвидирует подтопления в Музыкальном микрорайоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vodootkachivayushhaya-tehnika-likvidiruet-podtopleniya-v-muzykalnom-mikrorajone
Водооткачивающая техника ликвидирует подтопления в Музыкальном микрорайоне
Фото t.me/krdru

Две мотопомпы, один пожарный автомобиль и одна единица вакуумной техники 2 февраля работают на улице Мусоргского.

Параллельно с ликвидацией подтоплений сотрудники «Росводоканал Краснодар» проводят с жителями разъяснительную беседу.

В дальнейшем, при выпадении сильных осадков, специалисты городских служб будут автоматически направлять одну единицу вакуумной техники и две мотопомпы для предотвращения и устранения подтоплений. Сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Читайте также: жителям Краснодара объяснили, в чем причина подтоплений.

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