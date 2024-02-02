Не только ливневки: жителям Краснодара объяснили, в чем причина подтоплений

Ливни в краевой столице привели к подтоплениям некоторых улиц и домов в СНТ и НСТ, в основном в Прикубанском округе. Больше от разгула стихии пострадали Музыкальный микрорайон и пригород.

Причиной затопленных улиц чаще всего становится отсутствие ливневых канализаций, однако, по мнению экспертов, это не единственная причина.

Заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова отметила, что в подтоплениях во многом виноваты геологические и техногенные факторы. Она напомнила, что Краснодар стоит на надпойменных террасах реки Кубань. Это предполагает изначально достаточно высокий уровень грунтовых вод.

«Когда строились небольшие дома, когда у фундамента не было глубокого заложения, то, конечно, не нарушался подземный сток. Грунтовые воды разгружались в реку Кубань спокойно. Потом со временем, когда стали прокладывать асфальтовые покрытия, когда фундамент стал с достаточно глубоким заложением, мы нарушили этот подземный сток. И где-то получился застой, особенно в более низких по рельефу территориях. Плюс плоскостной смыв воды не уходит и не пропитывает землю. По асфальту, по твердому покрытию стекает опять же в места, где низменная территория. Вот отсюда мы все чаще замечаем проблемы с подтоплением. Конечно, это все тоже носит цикличный характер и связано с осадками. И год на год не приходится. Но, вероятно, сейчас такое стечение обстоятельств — климатических, геологических, техногенных», — сказала Любимова.

По мнению замруководителя Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Александра Колесникова, на возникновение подтоплений большое влияние оказывает количество осадков, выпавших в этом году.

«На территории Краснодарского края, начиная с декабря, практически беспрерывно идут дожди. И снег у нас ложился на короткий период. И осадки в виде дождя выпадали. Они-то и привели к очень интенсивному переувлажнению почвы, соответственно, к поднятию уровня грунтовых вод. Именно на территориях, где данная проблема издревле существовала, где не до конца осушили или неверно провели инженерные мероприятия по возведению каких-то объектов капитального строительства, она стала достаточно острой проблемой именно в этом году. Земля воду не впитывает, уровень грунтовых вод переполнен, и, соответственно, вода скапливается», — сказал Колесников.

В садоводческих товариществах причиной подтоплений также могут быть засыпанные каналы водоотведения. За расчистку каналов на своей территории отвечают собственники. Кроме того, руководитель СНТ обязан расчищать каналы и иметь минимум одну мотопомпу.

Говоря о ливневках, начальник отдела содержания и развития ливневого отведения Артем Миронов напомнил, что их построили десятков лет назад, и они не были рассчитаны на такое количество жилого сектора. Кроме того, с каждыми годом нагрузка на них растет.

В прошлом году заключили муниципальный контракт на обследование городских водоотводных каналов. После обследования будут составлены акты по каждому из каналов, определена стоимость работ по их восстановлению. Также в Генплане Краснодара отражена стратегия модернизации сетей водоотведения. Планируется строительство 27 очистных сооружений стоимостью примерно 40 млрд рублей, пишет газета «Краснодарские известия».

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