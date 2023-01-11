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В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-privlekut-k-otvetstvennosti-uk-mnogoetazhki-v-kotoroj-sorvalsya-lift
В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт
Фото t.me/ttypicalkrd

Проверка в многоэтажке на улице Зиповской, где 7 января во время ЧП с лифтом получила травму женщина, выявила нарушения со стороны управляющей компании.

Установлено, что пассажирский и грузовой лифты находятся в нерабочем состоянии. Это является нарушением постановления Госстроя РФ № 170.

Кроме того, в июле 2022 года при освидетельствовании лифтов в этом доме выявили ряд дефектов и нарушений. Управляющая организация их не устранила.

Управление по жилищным вопросам выдало предписание ООО «Репино» для устранения нарушений.

Материалы проверки направили в государственную жилищную инспекцию для привлечения ООО «Репино» к административной ответственности, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 января женщина спускалась на лифте с 13 этажа, когда кабина со скрипом слетела вниз на один этаж и чуть не сорвалась. Ее выдержал трос. На место прибыли спасатели и помогли женщине выбраться. Она находилась в состоянии шока. По указанию руководителя СКР по краю Андрея Маслова следователи начали проверку.

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