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СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-intsidentov-s-padeniem-lifta-v-odnoj-iz-mnogoetazhek-krasnodara
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О том, что в одной из многоэтажек на улице Зиповской неисправен лифт, следователям СКР стало известно из соцсетей и СМИ.

По данным из СМИ, 7 и 8 января в то время, когда в кабине находились жители, лифт дважды во время движения останавливался. Это могло быть вызвано неисправностью механизма лифта. Одна из женщин во время ЧП с лифтом 7 января получила травму и до сих пор находится в шоковом состоянии.

По указанию руководителя СКР по краю Андрея Маслова следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара по данному факту начал проводить доследственную проверку. Следователи изымут и изучат техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», грузовой лифт с пассажиркой чуть не сорвался в Краснодаре. Инцидент произошел 8 января в ЖК «Кубанский» на улице Зиповской, 34 к. 1.

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