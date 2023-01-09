Грузовой лифт с пассажиркой чуть не сорвался в Краснодаре

Инцидент произошел 8 января в ЖК «Кубанский» на улице Зиповской, 34 к. 1.

Жильцы дома рассказали в соцсетях, что в тот день женщина зашла в лифт на 13 этаже. Когда она начала спускаться, лифт со скрипом слетел вниз на один этаж. По предварительной информации, кабина лифта чуть не сорвалась, но ее выдержал трос.

На место прибыли спасатели. Они помогли женщине выбраться. Она была в состоянии шока, ей вызвали бригаду скорой помощи.

По словам жильцов этого подъезда, в 25-этажном доме предусмотрели два лифта. Пассажирский не работает с 19 декабря. При этом грузовой лифт регулярно ломается.

В пресс-службе УМВД Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сообщений в полицию по этому инциденту не поступало.

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