В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе

Фото пресс-службы мэрии Краснодара.

Мэрия опубликовала изменения в афише мероприятий, посвященных 229-летию Краснодара.

В администрации отметили, что афишу мероприятий сократили.

Торжественная церемония поднятия флага состоится 24 сентября в 10:00. Почетный караул Кубанского казачьего войска и молодежный Почетный караул поднимут полотно на Главной городской площади. В 12:00 состоится концерт «Мы вместе». На сцене выступят лучшие коллективы города и края.

«Мы приглашаем жителей и гостей Краснодара прийти на Главную городскую площадь, чтобы отметить 229-ю годовщину со дня основания нашего города и тем самым показать, что в единении — наша сила. История города, как и нашей страны, богата на счастливые события, но на долю Краснодара выпало и немало испытаний. Но объединившись краснодарцы всегда проходили через трудности мужественно и с самоотдачей. Продолжали трудиться и развивать наш город. Этот лейтмотив мы и закладываем в нашу концертную программу», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Патриотический фестиваль «Город Героев» пройдет в субботу, 24 сентября. Он состоится на улице Береговой, 146 на площади перед Выставочным залом Боевой Славы с 14:00 до 17:00. Также свою работу продолжат мультимедийная выставка «Новое народное», фестиваль народной культуры «Эт[н]о мы», выставка «Екатеринодар-Краснодар».

Фестиваль «Хлеб да Соль» открыт по 24 сентября включительно. Также по 24 сентября в краевой столице проводят бесплатные экскурсии «С Днем рождения, город!»

С обновленной афишей подробнее можно ознакомиться по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Ранее запланированное шоу дронов отменили. Также не будет праздничного салюта.

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