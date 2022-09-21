В Красноармейском районе отменили часть развлечений ко Дню муниципалитета
Культура
21.09.2022 16:54
Ежегодный День Красноармейского района пройдет 24 сентября в сокращенном формате в знак солидарности с армией РФ. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Васин.
«Отменяются все развлекательные мероприятия, запланированные для проведения в центре станицы Полтавской. На спортивной арене «Виктория» в 9:00 состоятся соревнования по уличному баскетболу, вольной борьбе, мини-футболу и пляжному волейболу», — написал Васин в Telegram.
Глава района добавил, что торжественное мероприятие «Мы вместе!», посвященное Дню района, все же состоится. Оно пройдет на сцене у Полтавского культурного центра с 19:00 до 22:00.
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