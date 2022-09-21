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В Красноармейском районе отменили часть развлечений ко Дню муниципалитета

Культура
21.09.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-otmenili-chast-razvlechenij-ko-dnyu-munitsipaliteta
В Красноармейском районе отменили часть развлечений ко Дню муниципалитета
Фото krasnarm.ru

Ежегодный День Красноармейского района пройдет 24 сентября в сокращенном формате в знак солидарности с армией РФ. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Васин.

«Отменяются все развлекательные мероприятия, запланированные для проведения в центре станицы Полтавской. На спортивной арене «Виктория» в 9:00 состоятся соревнования по уличному баскетболу, вольной борьбе, мини-футболу и пляжному волейболу», — написал Васин в Telegram.

Глава района добавил, что торжественное мероприятие «Мы вместе!», посвященное Дню района, все же состоится. Оно пройдет на сцене у Полтавского культурного центра с 19:00 до 22:00.

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