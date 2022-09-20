Мэрия Краснодара опубликовала афишу мероприятий на День города

Фото пресс-службы мэрии Краснодара.

Мероприятия, посвященные 229-летию краевой столицы, начались 16 сентября. Завершится празднование Дня города 25 сентября.

В субботу, 24 сентября, начало праздника ознаменует торжественная церемония поднятия флага Краснодара. На флагшток Главной городской площади в 10:00 его поднимут Почетный караул Кубанского казачьего войска совместно с молодежным Почетным караулом.

В 19:00 на Главной городской площади пройдет праздничный концерт «Монологи большого города». На сцене выступят лучшие коллективы краевой столицы и Кубани.

В воскресенье, 25 сентября, пройдут сразу несколько фестивалей. Их проведут в рамках молодежной программы «Не в сети»:

патриотический фестиваль «Город Героев» на площади перед Выставочным залом Боевой Славы;

фестиваль креативных индустрий «Своё лучше» в Чистяковской Роще;

воркаут-турнир «Герои улиц» на территории Платанового бульвара.

С 24 по 25 сентября также продолжат работать:

мультимедийная выставка «Новое народное»;

фестиваль народной культуры «Эт[н]о мы»;

фестиваль «Хлеб да Соль»;

выставка «Екатеринодар-Краснодар».

До 24 сентября включительно в краевом центре проходят бесплатные экскурсии «С Днем рождения, город!».

Также жители и гости Краснодара смогут посетить концерты городских коллективов в парках и скверах по месту жительства, а также спортивные соревнования. С полной афишей можно по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

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