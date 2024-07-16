В Краснодаре пожар на складах с пластиком распространился на 1200 кв. метров

Возгорание в складских помещениях в Пашковском жилом массиве произошло 16 июля около 17:00.

Пожару был присвоен второй ранг опасности. По последним данным, пожарным удалось локализовать огонь на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

«Увидели большой столб дыма, подъехали, купили воды по пути. Уже пожарные справились», ― рассказывает очевидец Александр Дымник.

«Оперативно прибывшее подразделение МЧС России установило, что происходит горение двух складских помещений, а также помещение административного здания. Предварительно, площадь 1,2 тыс. кв. метров. Сейчас на месте пожара работают 75 человек личного состава и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», ― отмечает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», черный дым от пожара поднялся на несколько десятков метров. На месте происшествия работают более 50 специалистов и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

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