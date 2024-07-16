Склады с пластиком загорелись в Пашковском жилом массиве Краснодара

О возгорании возле ТРЦ OZ Mall очевидцы сообщили 16 июля около 17:00.

По словам местных жителей, черный дым от пожара в складских помещениях на улице Станичной поднялся на несколько десятков метров. Кадры присылали из разных концов города.

На месте происшествия работают пожарные. Произошло возгорание двух складских помещений со строительными материалами и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара — 1 тыс. кв. м. Ему присвоили 2 ранг опасности, сообщает ЕДДС Краснодара.

На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются, сообщает пресс-служба МЧС России.

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