Сотрудник нефтебазы в Павловском районе погиб при откачке канализационных вод

Об инциденте стало известно 16 июля во второй половине дня.

Сообщается, что 50-летний сотрудник нефтебазы занимался откачкой на очистных сооружениях. По неизвестным причинам возле него вспыхнула газовоздушная смесь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту региональная прокуратура начала проверку.

«Проверка организована на предмет соблюдения законодательства об охране труда», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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