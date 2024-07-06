Беспилотники атаковали нефтехранилища и вышки сотовой связи в Краснодарском крае
Происшествия
06.07.2024 03:31
Атака украинских беспилотников отражена в ночь на 6 июля над Ейским, Ленинградским и Павловским районами Краснодарского края.
В Ейске после уничтожения средствами ПВО вражеских БПЛА зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.
В станице Павловской после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.
В Ленинградской из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом.
На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Оперштаб.