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Беспилотники атаковали нефтехранилища и вышки сотовой связи в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotniki-atakovali-neftehranilishha-i-vyshki-sotovoj-svyazi-v-krasnodarskom-krae
Беспилотники атаковали нефтехранилища и вышки сотовой связи в Краснодарском крае
Беспилотники атаковали нефтехранилища и вышки сотовой связи в Краснодарском крае

Атака украинских беспилотников отражена в ночь на 6 июля над  Ейским, Ленинградским и Павловским районами Краснодарского края.

В Ейске после уничтожения средствами ПВО вражеских БПЛА зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.

В станице Павловской после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

В Ленинградской из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом.

На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Оперштаб.

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