Беспилотники атаковали нефтехранилища и вышки сотовой связи в Краснодарском крае

Атака украинских беспилотников отражена в ночь на 6 июля над Ейским, Ленинградским и Павловским районами Краснодарского края.

В Ейске после уничтожения средствами ПВО вражеских БПЛА зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.

В станице Павловской после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

В Ленинградской из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом.

На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Оперштаб.