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В Краснодаре потушили открытый огонь на складе в промзоне

Происшествия
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В Краснодаре потушили открытый огонь на складе в промзоне
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сотрудники МЧС России ночью 3 августа тушили горящий склад на улице Уральской.

Пожар локализовали на площади 400 кв. м. В 3:23 ликвидировали открытое горение.

На месте развернули штаб пожаротушения. Газодымозащитная служба провела разведку, поданы стволы на тушение. Пожарные проводят разбор и проливку конструкций.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 80 человек и 23 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло 2 августа в 21:14 на территории промзоны на улице Уральской. Пожарные прибыли через 5 минут и установили, что площадь возгорания на складе составила 100 кв. м. Позже из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания увеличилась до 300 кв. м.

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