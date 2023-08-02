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На востоке Краснодара загорелся склад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vostoke-krasnodara-zagorelsya-sklad
На востоке Краснодара загорелся склад
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар произошел на территории складских помещений на улице Уральской вечером 2 августа.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 21:14. На место незамедлительно выехали пожарные.

Спасатели прибыли на место через 5 минут и установили, что площадь возгорания на складе составила 100 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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