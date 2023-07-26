Склад винного завода загорелся в Темрюкском районе, огонь охватил 900 кв. метров

Сообщение о пожаре на улице Мира в поселке Сенном поступило в экстренные службы 26 июля в 1:19.

Прибыв на место в 1:39, пожарные установили, что горит склад готовой продукции на площади 300 кв. м, есть угроза распространения.

Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Огонь локализовали в 5:46 на площади 900 кв. м, в 5:59 ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет. В тушении участвуют 65 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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