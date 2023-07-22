Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону ликвидировали спустя 16 часов

Возгорание на складе в Аксае на улице Пороховая Балка произошло 21 июля около 17:00. Пожару был присвоен второй ранг сложности, который позже повысили до третьего.

Открытое горение ликвидировали в 23:30. Полностью возгорание потушили 22 июля в 9:45. Пожар уничтожил 2,5 тыс. кв. м.

В тушении пожара были задействованы 70 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, который произвел 13 сбросов воды общим объемом порядка 40 т, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, на сгоревшем складе хранилась макулатура.