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Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону ликвидировали спустя 16 часов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-sklade-s-makulaturoj-pod-rostovom-na-donu-likvidirovali-spustya-16-chasov
Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону ликвидировали спустя 16 часов
Фото t.me/mchs_rostov

Возгорание на складе в Аксае на улице Пороховая Балка произошло 21 июля около 17:00. Пожару был присвоен второй ранг сложности, который позже повысили до третьего.

Открытое горение ликвидировали в 23:30. Полностью возгорание потушили 22 июля в 9:45. Пожар уничтожил 2,5 тыс. кв. м.

В тушении пожара были задействованы 70 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, который произвел 13 сбросов воды общим объемом порядка 40 т, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, на сгоревшем складе хранилась макулатура.

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