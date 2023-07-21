Склад с макулатурой загорелся на площади 2,5 тыс. кв. метров под Ростовом-на-Дону

Возгорание на складе в Аксае на улице Пороховая Балка произошло 21 июля около 17:00.

Площадь пожара на складе достигла 2,5 тыс. кв. метров. В 17:30 возгоранию присвоили третий ранг.

Крупный пожар тушат 65 человек и 22 единицы техники. Для тушения возгорания взлетел вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам очевидцев, на загоревшемся складе хранится макулатура.

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