В станице Голубицкой загорелся гостевой дом. Видео

Возгорание произошло вечером 21 июля на улице Зеленой в районе пересечения с переулком Приморским.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:47. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что в одноэтажном доме произошло возгорание площадью 60 кв. метров.

В 17:15 пожар локализовали. Огонь тушат 8 человек и 2 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях уточнили, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов. Его причины уточняются.

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