В станице Голубицкой загорелся гостевой дом. Видео
Происшествия
21.07.2023 17:51
Возгорание произошло вечером 21 июля на улице Зеленой в районе пересечения с переулком Приморским.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:47. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что в одноэтажном доме произошло возгорание площадью 60 кв. метров.
В 17:15 пожар локализовали. Огонь тушат 8 человек и 2 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В соцсетях уточнили, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов. Его причины уточняются.
Читайте также: почти 20 человек эвакуировали из горящего дома в Сочи. Крупное возгорание произошло 21 июля на улице Победы в Лазаревском районе.