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Почти 20 человек эвакуировали из горящего дома в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-20-chelovek-evakuirovali-iz-goryashhego-doma-v-sochi-video
Видео t.me/chp_sochi

Крупное возгорание произошло 21 июля на улице Победы в Лазаревском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 15:45. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что в частном двухэтажном доме произошло возгорание площадью около 200 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 16:29 пожар удалось локализовать. Эвакуировали 17 человек. Возгорание ликвидируют 25 человек и 4 единицы техники.

В 17:05 ликвидировали открытое горение, а в 17:18 пожар в доме полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

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