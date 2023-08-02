Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 300 кв. метров

Возгорание произошло вечером 2 августа на территории промзоны на улице Уральской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 21:14. На место незамедлительно выехали пожарные. Они прибыли через 5 минут и установили, что площадь возгорания на складе составила 100 кв. метров.

Позже из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания увеличилась до 300 кв. метров. В тушении огня принимают участие 64 человека и 18 единиц техники. На месте развернули штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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