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Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-na-sklade-v-krasnodare-vyrosla-do-300-kv-metrov
Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 300 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Возгорание произошло вечером 2 августа на территории промзоны на улице Уральской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 21:14. На место незамедлительно выехали пожарные. Они прибыли через 5 минут и установили, что площадь возгорания на складе составила 100 кв. метров.

Позже из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания увеличилась до 300 кв. метров. В тушении огня принимают участие 64 человека и 18 единиц техники. На месте развернули штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: чрезвычайную пожароопасность 5 класса из-за жары объявили в Краснодарском крае. Жителей и гостей края просят навести порядок на приусадебных участках, не складировать мусор, не выжигать траву и не пользоваться открытым огнем.

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