В Краснодаре полиция объявила в розыск 17-летнего подростка в черной одежде

В ночь с 12 на 13 октября 17-летний Андрей Тупиков вышел из квартиры своего знакомого на улице Кубанской и пропал.

По данным полиции, подросток приехал в Краснодар 12 октября из поселка Первомайского в Горячем Ключе. Рост мальчика 170 см, лицо славянского типа. Он имеет худощавое телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Из особых примет у него есть скол на переднем зубе, а также шрам в нижней части живота.

Был одет в черные спортивные штаны, черную толстовку с капюшоном, черную спортивную куртку с белым логотипом и черные кроссовки.

Любую информацию о молодом человеке можно сообщить по телефонам: +7-988-471-90-20 или 102, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

