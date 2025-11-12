Logo
В Краснодаре нашли пропавшего сутки назад мальчика в казачьей форме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-propavshego-sutki-nazad-malchika-v-kazachej-forme
В Краснодаре нашли пропавшего сутки назад мальчика в казачьей форме
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местонахождение школьника установили сотрудники уголовного розыска.

Подростка обнаружили в Чистяковской роще. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что мальчик гулял по разным микрорайонам Краснодара вместе с подростком, который ранее уже убегал из дома. Школьников доставили в отдел полиции. 

«В отношении несовершеннолетних каких-либо противоправных действий не совершалось», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12-летний мальчик пропал 11 ноября. Подросток ушел в школу и перестал выходить с родными на связь. По информации из соцсетей стало известно, что вместе с ним пропал еще один школьник, учащийся в восьмом классе. 

