В Краснодаре нашли пропавшего сутки назад мальчика в казачьей форме

Местонахождение школьника установили сотрудники уголовного розыска.

Подростка обнаружили в Чистяковской роще. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что мальчик гулял по разным микрорайонам Краснодара вместе с подростком, который ранее уже убегал из дома. Школьников доставили в отдел полиции.

«В отношении несовершеннолетних каких-либо противоправных действий не совершалось», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12-летний мальчик пропал 11 ноября. Подросток ушел в школу и перестал выходить с родными на связь. По информации из соцсетей стало известно, что вместе с ним пропал еще один школьник, учащийся в восьмом классе.

