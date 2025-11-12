В Краснодаре сутки разыскивают 12-летнего мальчика в казачьей форме

Речь идет о 12-летнем Егоре Смирнове, который утром 11 ноября ушел в школу и перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 150-154 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы. Был одет в красную куртку, казачью форму, черные кроссовки. С собой у мальчика был черный рюкзак с салатовыми полосками.

Ребенка разыскивают сотрудники полиции. Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться мальчик, просят обращаться по номерам 02, 102, 112, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В соцсетях также сообщают, что одновременно с Егором пропал еще один ученик той же школы № 17. Второй пропавший, по словам автора поста, учится в восьмом классе. Официальной информации по второму подростку не пока нет.

