В Краснодаре нашли пропавшего месяц назад подростка из Горячего Ключа
Мальчика искали с ночи 13 октября. Он вышел из квартиры своего знакомого на улице Кубанской в краевой столице и пропал.
Нашли 17-летнего подростка сотрудники полиции Центрального округа Краснодара. Выяснилось, что все это время он работал в краевой столице.
В отношении него каких-либо противоправных действий не совершалось. Сейчас подростка поместили в Краснодарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Из учреждения его заберут родители, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток приехал в Краснодар 12 октября из поселка Первомайского в Горячем Ключе.
