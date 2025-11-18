В Краснодаре нашли пропавшего месяц назад подростка из Горячего Ключа

Мальчика искали с ночи 13 октября. Он вышел из квартиры своего знакомого на улице Кубанской в краевой столице и пропал.

Нашли 17-летнего подростка сотрудники полиции Центрального округа Краснодара. Выяснилось, что все это время он работал в краевой столице.

В отношении него каких-либо противоправных действий не совершалось. Сейчас подростка поместили в Краснодарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Из учреждения его заберут родители, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток приехал в Краснодар 12 октября из поселка Первомайского в Горячем Ключе.

Читайте также: в Краснодаре нашли пропавшего мальчика в казачьей форме. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подпишись, здесь всегда интересно.