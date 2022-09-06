В Краснодаре девятиклассник выпрыгнул из окна гимназии № 40

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 6 сентября в гимназии на улице 2-ой Пятилетки. В результате происшествия подросток выжил.

Известно, что ученик 9 класса гимназии № 40 выпрыгнул из окна с 4 этажа здания. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас школьник находится в сознании. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

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