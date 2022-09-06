Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре девятиклассник выпрыгнул из окна гимназии № 40

Происшествия
06.09.2022 18:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podrostok-vyprygnul-iz-okna-gimnazii-40
В Краснодаре девятиклассник выпрыгнул из окна гимназии № 40
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 6 сентября в гимназии на улице 2-ой Пятилетки. В результате происшествия подросток выжил.

Известно, что ученик 9 класса гимназии № 40 выпрыгнул из окна с 4 этажа здания. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас школьник находится в сознании. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае туристка выпала из окна гостиницы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
  2. Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре троллейбусы № 7, 12, 20 временно изменят свой маршрут
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях