В Краснодаре девятиклассник выпрыгнул из окна гимназии № 40
Происшествия
06.09.2022 18:25
Инцидент произошел утром 6 сентября в гимназии на улице 2-ой Пятилетки. В результате происшествия подросток выжил.
Известно, что ученик 9 класса гимназии № 40 выпрыгнул из окна с 4 этажа здания. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас школьник находится в сознании. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
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