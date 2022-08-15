В Краснодарском крае туристка выпала из окна гостиницы
Происшествия
15.08.2022 12:29
Несчастный случай произошел в поселке Шепси Туапсинского района. Там 24-летняя туристка из Москвы выпала с пятого этажа.
Девушка выжила. Сейчас она находится в больнице.
«Скорая помощь госпитализировала пострадавшую в городскую больницу. У нее тяжелые переломы, в том числе тазовых костей», — рассказал главный врач станции скорой помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.
Предположительно, падение произошло по неосторожности отдыхающей, пишут «Туапсинские вести».
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