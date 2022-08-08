В Сочи женщина ночью упала в провал на дороге, который образовался из-за оползня

Фото пресс-службы администрации Сочи

Это произошло в августе на Сухумском шоссе. О происшествии сообщила в соцсетях пострадавшая.

По ее словам, ночью она шла с мужем по проезжей части, где идут ремонтные работы. Освещения на дороге почти не было, а телефоны сели, поэтому включить фонарики пешеходы не смогли. В какой-то момент женщина упала в пропасть. Пострадавшая отделалась испугом и ушибами.

После этого случая представители департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи связались с женщиной.

«По словам представителя подрядчика, ограждающие место оползня бетонные блоки в этом месте были установлены, но, судя по всему, их количество оказалось недостаточным. Сегодня место проведения работ полностью отгородили, установив дополнительные бетонные блоки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи.

В ведомстве добавили, что проведут проверку соблюдения подрядчиком всех предусмотренных техникой безопасности правил при проведении подобных работ.

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