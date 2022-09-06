Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Происшествия
06.09.2022 19:32
Инцидент произошел утром 6 сентября в гимназии № 40 на улице 2-ой Пятилетки. В результате происшествия подросток выжил.
«Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту падения из окна ученика 9 класса гимназии № 40», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Известно, что 14-летнего ученика гимназии вызвали к директору из-за курения на территории учреждения. После этого он выпал из окна четвертого этажа. В результате падения с высоты он получил множественные травмы. Его доставили в больницу для проведения операции.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят организацию учебного процесса в гимназии № 40, а также действия педагогов и работы психологов.
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